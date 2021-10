DAROU MOUKHTY / BBY s’oppose à la reconduction du maire actuel et signale que Madiop Bitèye à lui seul constitue une source de défaite.

La coalition Benno Bokk Yaakar de Darou Moukhty dont les partis la composant, mis à part le LDR/Yessal accusé de faire dans le clair -obscur, sont l’Apr, le Model, l'Apd, l’Afp, le Rewmi et le Ps est sans ambiguïté dans sa position en perspective des prochaines élections locales. En effet, dans une déclaration faite à la presse, elle a clairement fait part de son désaccord par rapport à toute velléité de reconduction du maire actuel.



« Nous n'accepterons pas qu'un seul parti le Ldr / yessal, pour des raisons de calcul politique, retarde le processus de concertation et laisse pourrir la situation jusqu'à ce que l'existant soit entériné, c'est à dire la reconduction du Maire en place. Si le maire Madiop Bitèye est reconduit, Bby va perdre les élections locales à Darou Mousty pour deux raisons : les populations qui apprécient négativement son bilan ont besoin de changement d’une part et d’autre part les partis de la majorité présidentielle sont contre sa reconduction », dira le porte-parole du jour, Cheikh Astou Faye Samb.



Une décision qui survient après plusieurs réunions tenues par les partis susmentionnés. Cheikh Astou Faye précisera que ces rencontres s’inscrivaient dans la logique de donner vie à la volonté du Président de la République de conserver l'unité de la grande majorité présidentielle aux prochaines élections locales. Hélas !