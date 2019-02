DAROU MOUKHTY / BBY EN CRISE : Ldr/Yessal de Fada et le reste de la coalition à couteaux tirés... Vers la mise en place de deux comités électoraux

Rien ne va vraiment pas comme souhaité à Darou Moukhty à quelques heures de l'arrivée du candidat Macky Sall dans la cité religieuse dans le cadre du démarrage de sa campagne présidentielle. Au moment où ces lignes sont écrites, il y a une division latente entre la structure politique de Modou Diagne Fada et les 9 autres partis et mouvements de soutien que sont

l'Apr, le Model, la Coalition Aldiana de Thierno Lô, le Parel, le PS, ''Macky Moo Gnu Gnor '', ''Taxawu Askanwi '', Xippi, l'Afp.

Selon Moustapha Amar, le chargé de la coalition Bby, c'est le Mdr/Yessal de Fada qui dit se prévaloir d'un texte émanant du Président Macky Sall les installant de fait à la tête du comité électoral.



Moustapha Amar de confier que Bby de Darou Moukhty n'est pas loin d'avoir deux comités électoraux, alors qu'un de très représentatif a déjà été mis en place avec une coordination incarnée par le maire de la commune, Serigne Bakh Mbacké et leur camarade Abô Sall.



Les membres de la Coalition de regretter, par ailleurs, qu'un plénipotentiaire ait été cherché jusqu'à Kébémer, alors que des personnes capables de jouer ce rôle existaient suffisamment dans l'agglomération.