DAROU MOUKHTY/ An 05 de la disparition de Serigne Cheikh Khady Mbacké.

Fils de Mame Thierno Birahim Mbacké, Serigne Cheikh Khady a vécu 93 ans au service de Darou. Khalife, l'homme s'était investi à construire Darou et à former de bons musulmans. Ainsi, aura-t-il modernisé la cité de Borom Darou en dépensant plus de 2 milliards en opérant des réfections, en construisant des forages, en mettant en place une morgue, en achevant la grande mosquée, en édifiant deux résidences que sont Beyti et Makaama en plus de Daaray Kaamil. Il aura aussi beaucoup fait pour Khabane, Madina, Niary Daqqar où il a érigé des mosquées.



À côté de ces réalisations, Serigne Cheikh Khady Mbacké a surtout laissé derrière lui un héritage immatériel énorme. En effet, il avait surtout construit des hommes de valeur, de bons musulmans, leur a inculqué le culte du travail et montré à ses disciples comment suivre Serigne Touba et adorer Dieu. "Voilà un milliardaire qui a vécu, son existence durant, dans une case", dira Serigne Abdoulaye Seck qui lui fut jadis très proche. Il entretenait des relations exceptionnelles avec Serigne Saliou Mbacké. Les deux hommes étaient inséparables.



05 ans après sa disparition, Serigne Cheikh Khady Mbacké continue encore de vibrer dans le cœur des mourides. Il a tiré sa révérence le 05 janvier 2016...