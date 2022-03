DAROU MOUKHTY 2022 / Entre satisfaction globale et grogne à l’encontre de certains chefs de service traînards

L’édition 2022 du magal de Darou Moukhty a vécu. Elle a baissé ses rideaux avec la cérémonie officielle présidée par le Khalife Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang. Dans sa prise de parole, le chef religieux a salué la diligence du Président de la République ayant permis une assez bonne organisation de l’événement. Il reviendra aussi sur les relations entre Serigne Touba et Borom Darou. Quant à Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss, l’accent sera mis sur les prestations des chefs de service signalant que certains d’entre eux n’ont, finalement, respecté aucun de leurs engagements. Venu diriger la délégation gouvernementale, Dame Diop transmettra les salutations du Chef de l’État et sollicitera des prières pour le Sénégal et pour le monde, subitement, devenus la proie à des remous de divers ordres...