DAROU MARNANE / Les populations passent en revue leurs problèmes et décident dorénavant de se prendre en charge elles-mêmes

''Ne plus attendre personne et se prendre en charge pour juguler les problèmes de la cité ''... voilà qui semble être un slogan à Darou Marnane où les populations, avec l'accord de leur Khalife Serigne Mbacké, ont décidé de ne compter que sur elles-mêmes, désormais. Pour enclencher cette nouvelle dynamique, un grand rassemblement s'est déroulé, vendredi.



Serigne Djily Lô, Président de la ''Fondation Serigne Abdourahmane pour le Développement de Darou Marnane '' , face à la presse et devant le sous-préfet de Ndame, se voudra précis non sans rappeler que leur engagement n'a aucune connotation politique.





'' Darou Marnane, dira-t-il, est une cité religieuse qui a accueilli Serigne Touba six mois durant. Le Saint homme a effectué dans la mosquée du coin, toutes ses prières d'alors. Pourtant, la cité continue de souffrir de tous les maux. Durant la période d'hivernage, nous occupons l'actualité avec ces regrettables et cycliques inondations. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités, de ne plus attendre personne et de compter d'abord sur nous-mêmes. ''

À la suite du Président, c'est El Hadj Ndiaye, chargé de la communication de la structure d'emboucher la même trompette. '' Nous avons des problèmes de structures médicales, des problèmes d'insalubrité absolument aiguës et il faut impérativement leur trouver des solutions. ''

Les initiateurs affirment d'ailleurs, avoir déjà pris langue avec le Khalife Général des Mourides qui leur a demandé de persévérer dans la dynamique...