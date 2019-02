DAROU MARNANE À TOUBA / Khadim Sylla et Sadaga demandent à Wade de soutenir Macky et crient victoire même sans ce soutien

En meeting à Darou Marnane et plus précisément à Sékhawga, Khadim Sylla et l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga ont crié victoire face à une opposition « presque à l'agonie face à des réalisations infrastructurelles qui ont changé le décor du pays ».

Pour le jeune responsable politique Apériste, « aucun leader de l'opposition ne peut nier que le Sénégal a été transformé par le Président Macky Sall ». L'honorable député Sadaga de solliciter du Président Abdoulaye Wade qu'il fasse preuve de responsabilité en renonçant à son appel à la violence. Sollicitant son soutien, Sadaga estime toutefois que la réélection est déjà acquise.