DAROU MARNAME/ Les évacuations sur Dakar se poursuivent... 4 bébés parmi les malades internés sur place.

À Touba, les malades continuent d'être évacués sur Dakar. Trois d'entre eux ont d'ailleurs été transférés à Fann sans même avoir été internés au niveau du centre de santé de Darou Marnane. Une source évoque encore le caractère archiplein du centre de traitement. Elle précise quand-même que la clinique non de loin de Keur Kabb pourrait être opérationnelle incessamment.







Au niveau du centre, pas moins de 36 malades y séjournent dont 4 enfants. Et parmi ces bouts de bois de Dieu, il ya un nourrisson. De nouveaux lits ont ete aménagés pour permettre aux nouveaux venus et non évacués de pouvoir séjourner plus ou moins aisément.