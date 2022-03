DAROU 2022 / Sokhna Khady Sall perpétue la cuisine Sokhna Awa Balla et gave ses invités.

Des mets copieux, un beau décor et une organisation assez parfaite ont caractérisé l’édition 2022 du magal de Darou Moukhty chez El Hadj Serigne Sall.

Sur initiative de Sokhna Khady Sall, fille de ce grand dignitaire mouride très connu dans la cité de Borom Darou, la « cuisine Sokhna Awa Balla » du nom de cette grande érudite de l’Islam, disciple de Mame Thierno Ibra Faty et fille de Serigne Modou Awa Balla, a été perpétuée.

Sous le ndigël de Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Sall, khalife de la famille, l’événement, en plus des repas dignes des cours royales, a enregistré une présence massive de talibés Mourides et de personnalités religieuses et politiques. Sokhna Khady Sall dira inscrire son geste dans cette obligation faite à chaque habitant de Darou de réserver aux pèlerins un accueil et un séjour exceptionnels tout le magal durant...