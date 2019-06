DAOUDA FAYE SUR MANÉ : « Meilleur joueur de tous les temps? Je ne le dirai pas. Meilleur joueur de sa génération, oui! »

Ne pas aller trop vite en besogne... Voilà ce à quoi semble appeler Daouda Faye quant au statut de favori du Sénégal à la prochaine coupe d'Afrique des Nations. Pour l'ancien ministre des Sports et invité du Grand Jury de ce dimanche, '' l'Égypte, l'Algérie et même la Côte d'Ivoire '' peuvent prétendre jouer ce même rôle même si, par ailleurs, dit-il, ''unanimement, les spécialistes nationaux et internationaux sont d'accord que le Sénégal est favori '' avec comme argument principal le fait que '' nous avons d'excellents joueurs '' et que '' le Sénégal est premier en Afrique suivant le dernier classement FIFA. ''



Interpellé sur la vague de rumeurs qui veut faire de Sadio Mané le meilleur joueur Sénégalais de tous les temps, Vava préconise une petite tempérance dans les ardeurs. Pour lui, le fils de Bambaly est certes très bon, mais qu'il faudra circonscrire sa domination dans le temps. ''Oui , c'est un très bon footballeur. C'est le meilleur de maintenant, parce que nous avons connu de très bons footballeurs par le passé. Meilleur joueur de tous les temps ? Je ne le dirai pas. C'est le meilleur joueur de sa génération, même si je n'aime pas trop les superlatifs. Votre génération ne connaît pas la génération d'Asmara qui était amenée par Mawade Wade.'' À ce propos, il préfèrera terminer par cette conclusion qui sied le mieux pour lui : "Sadio c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.''



Pour que le sport au Sénégal évolue, Daouda Faye trouve urgent le recrutement de techniciens pour perfectionner nos athlètes pour en faire des sportifs de haut niveau. Il s'attaquera au Comité National de gestion de la lutte qui a fait 24 ans avec les mêmes dirigeants alors qu'il n'était, au début, qu'une structure provisoire. Pour lui, un mandat doit largement suffire à un Président de comité. Vava de juger absurde que seule une vingtaine de lutteurs arrivent à trouver des combats au moment une centaine manque à l'appel, faute de contrat...