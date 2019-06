DAOUDA FAYE SUR LE DIALOGUE : « C'est trop folklorique... Je ne suis pas pour ce dialogue... Wade a un handicap »

Ancien ministre de la République et membre actif du Pds pendant longtemps, Daouda Faye n'a pas hésité à minimiser l'impact que pourrait avoir le dialogue auquel le Président Macky Sall a appelé.

À la place d'un dialogue, il dira préférer des consultations. L'invité du Grand Jury de ce dimanche n'y va guère avec le dos de la cuillère. '' Je ne suis pas pour le dialogue national. Ce n'est pas la meilleure formule pour faire communiquer les acteurs politiques. Le Président est élu. Il doit faire des consultations entre les différents partis politiques représentatifs, notamment ceux qui sont à l'Assemblée nationale, la société civile. C'est trop folklorique! '' Toutefois, il trouvera pertinent le choix porté sur Famara Ibrahima Sagna pour conduire les échanges. "Personne ne peut dire au Sénégal qu'il a un contentieux avec Famara."



Interpellé sur la décision du Pds de fouler au pied cet appel au dialogue, Daouda Faye affichera son désaccord estimant que Wade n'a pas le soutien dont il a besoin. '' Wade a un handicap majeur : c'est l'âge. Sa décision elle est politique plus autre chose que personne ne connaît. Avant de boycotter une réunion comme celle-là, il faut d'abord aller là-bas... C'est le Pds qui doit parler avec Abdoulaye Wade. Je pense qu'il faut l'aider. Il a besoin de sentir que les enfants qu'il a formés sont avec lui et qu'ils l'écoutent. '' Il dira comprendre l'attitude d'Oumar Sarr qui est, selon lui, '' un grand intellectuel (qui a enseigné à la Sorbonne) et qui défend ses points de vue jusqu'au bout. ''BQuant à celle d'Ousmane Sonko, il ne trouvera aucun grief à faire, sinon que le leader est resté logique avec sa démarche. ''Sonko est constant dans ce qu'il fait. C'est le contraire qui aurait étonné les Sénégalais.''



Daouda Faye de terminer son entretien par lancer ''une boule de pétanque dans le jardin du Président Macky Sall" qui, regrette-t-il, laisse travailler des retraités à des postes de directeur alors qu'il y'a des jeunes mieux formés qui chôment.