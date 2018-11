DANS LE COMA À MBACKÉ - Un policier assommé d'une brique par des jeunes réputés fumeurs de chanvre indien lutte contre la mort

Policier membre de la section de recherches au niveau du commissariat de Mbacké, Coundoul lutte contre la mort depuis la nuit du jeudi au vendredi. Le limier a reçu un brique sur la tête au cours de l'interpellation de 5 personnes surprises en train de fumer du chanvre Indien ( informations tenues d'une source policière). La nuit était déjà tombée.



Lorsque l'une de ses personnes a exécuté son forfait, elle a pris aussitôt la poudre d'escampette croyant que sa victime était morte. Ses quatre camarades, toujours selon cette source policière, ont préféré s'affairer autour de Coundoul pour lui sauver la vie. C'est ainsi qu'ils ont été appréhendés. Le principal fauteur le sera aussi quelques heures plus tard.



Au moment où ces lignes sont écrites, le policier est sous soins intensifs à l'hôpital Matlaboul Fawzeïni de Touba. Sa vie ne serait plus réellement en danger. Ses agresseurs sont arrêtés et déférés au parquet. L'affaire est suivie de près par les autorités administratives du département qui se sont presque toutes rendues auprès du policier.