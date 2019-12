DAKAR / La PLASEPRI reçoit les félicitations des acteurs communautaires de base

Après Guédiawaye et Pikine, c’était au tour du département de Dakar de recevoir madame le ministre Zahra Iyane THIAM dans le cadre de sa tournée de vulgarisation de la Plasepri. Cette rencontre avec les acteurs communautaires de base a eu comme cadre la chambre de commerce de Dakar. Lors de ces échanges fructueux qui ont surtout porté sur les mécanismes de financement et d’accompagnement technique dudit programme, les différentes parties prenantes de base ont magnifié à juste titre le travail qu’est en train d’abattre le ministre de tutelle pour une inclusion financière soutenue et durable. Contre toute attente, ces acteurs ont formulé des recommandations à l’endroit du ministre qui a indiqué que tous ces points évoqués seront pris en compte lors de la mise en œuvre de la Plasepri II.