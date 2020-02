"Ce cleaning day n'est pas un concept politique, mais une demande sociale que le Président a identifiée et à la satisfaction de laquelle il a invité les populations"... Voilà qui a été le message phare du ministre de l'élevage samedi à l'occasion du cleaning day organisé à Dahra et auquel il a pris part. Samba Ndiobène Kâ qui a beaucoup apprécié la forte présence des habitants de la localité, souhaitera que l'initiative soit pérennisée.





"Le président de la République a donné des orientations, mais il appartient aux populations de se charger de la mise en œuvre. Ces opérations de nettoiement n'ont rien de politique. Ce n'est pas une affaire du seul président de la République, de ses ministres ou de son parti. Mais c'est une affaire tous les Sénégalais. Il est temps de mettre de côté les egos et dérouler dans le sens de l'intérêt général", dira-t-il substantiellement.



Samba Ndiobène Kâ profitera de l'occasion pour demander à la centaine d'Imams de la région naturelle du Djoloff (qu'il avait permis de recevoir en audience) d'intégrer dans leurs sermons le cleaning day pour donner au concept un cachet additionnel.



La veille, le ministre avait regroupé les mécaniciens de la localité pour leur offrir plusieurs appareils de détection de panne de dernière génération. Un geste hautement salué par les bénéficiaires...