DAHRA - DJOLOFF / Serigne Modou Bousso Dieng : « Le C50%PN souhaite désormais qu’on aille au-delà des exigences du contenu local »

La délégation du Club 50% de préférence Nationale s’est rendue dans le Djoloff pour rencontrer des organisations sociales et leur permettre de s’imprégner des objectifs du club qui sont de permettre aux entreprises locales d’exécuter prioritairement la commande publique en lieu et place des firmes étrangères. Serigne Modou Bousso Dieng et ses collaborateurs se réjouiront, notamment, de l’intérêt affiché par les personnes handicapées mais aussi par les ouvriers.

Le chef religieux précisera dans son discours que le club va au-delà des exigences du contenu local qui recommandent que 30% soient réservés aux entreprises locales. Désormais, il faudra aller, confie-t-il, jusqu’à 50% des parts de marché. Des propos renchéris par Assane Sylla, Directeur du groupe Ecotra...