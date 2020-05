DAC de Sangalkam / Occupation illégale de l'espace : « Ce site ne peut être un lieu d’habitation… Ils vont déguerpir. » (Néné Fatoumata Tall)

Le projet du DAC de Sangalkam, lancé en grande pompe par le Chef de l’Etat il y a deux ans, va bientôt démarrer. Ce site mis à la disposition du PRODAC par l’ISRA, est cependant sous la convoitise de promoteurs immobiliers et de gros bonnets de l'État « qui les cèdent à des tiers. Une situation anormale et le président de la République a eu à annuler des baux. Ses instructions sont claires et on se doit de les respecter et de les appliquer à la lettre. Ils vont déguerpir c'est sûr, nous ne sommes pas là pour faire la chasse aux sorcières. Le président a pris des décisions nous allons les faire respecter et à la lettre. Nous lançons un appel solennel à ces gens de quitter parce que l'État va reprendre ce qui lui appartient. Et nous au ministère, nous allons récupérer ces terres et les donner à la jeunesse Sénégalaise », a annoncé, avec fermeté Mme Néné Fatoumata Tall, la Ministre de la Jeunesse lors d’une visite du site ce 22 Mai 2020.