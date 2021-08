DAC de KMS : Les premiers « résultats » sortent de terre

Inauguré au mois de Juillet dernier par le Chef de l'État, le Domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr commence à produire les résultats escomptés. Créé sur 5.000 hectares, ce vaste domaine, un mois après son inauguration voit progressivement les jeunes agriculteurs y être installés. Et ce dimanche une récolte de « gombos » a été menée. Ces jeunes bénéficient en plus du foncier aménagé, d’un encadrement et d'un accompagnement, mais surtout d’une formation des équipes sur place...