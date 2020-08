DABA MACKY (Apr- Touba) : "Si l'engrais ne va pas directement entre les mains des paysans..."

Le fait que l'engrais atterrisse parfois entre des mains non paysannes préoccupe au plus haut point Sokhna Daba Touré, alias Daba Macky.



La responsable politique Apériste de Touba qui recevait chez elle des paysans, n'a pu s'empêcher d'émettre un cri d'alerte pour inviter les autorités à bien identifier les personnes qui auront droit à cet intrant pour ne pas laisser en rade les vrais cultivateurs.



"Ils étaient venus me dire que l'engrais n'a toujours pas été mis à leur disposition et qu'ils redoutent que le retard ne soit encore plus long. Sachant la grande considération que le Chef de l'État voue au monde paysan, j'ai jugé utile de sonner l'alerte pour deux raisons principales : d'abord que l'engrais soit très vite ventilé dans les zones jusque-là servies et que qu'il soit mis hors de portée des affairistes qui ne font que guetter le gain sur le dos des vrais cultivateurs."

Interpellée par Dakaractu-Touba sur l'identité de ces affairistes, Sokhna Daba Macky parlera "de gros bonnets qui ne cultivent pas un seul mètre-carré de terre et qui ont la chance d'être quelque part dans le circuit." Notre interlocutrice de rappeler que le monde rural a besoin d'un soutien conséquent à cause des conséquences économiques néfastes de la covid19. "Beaucoup avaient déjà utilisé leurs semences pour nourrir leurs familles. Ce début de bon hivernage a suscité chez eux une immense confiance. Un engrais de bonne qualité et disponible à temps pourra positivement influer sur les futures récoltes."



Elle ne manquera de féliciter l'État du Sénégal pour avoir réussi à rendre le mouton accessible à tout le monde à l'occasion de la Tabaski, avant de saluer l'installation de lampadaires solaires entre Touba et Mbacké.