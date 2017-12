DABA MACKY ( Apr-Touba) : ' Nous qui sommes de Touba avons honte des sorties maladroites de nos députés '

Les prestations des députés de Touba lors des séances à l'Assemblée nationale sont mal appréciées par certains leaders politiques de la cité religieuse. C'est le cas notamment de Daba Macky plus connue sous le sobriquet de Daba Macky. Câblant Dakaractu, la responsable politique à virilement attaqué certains de nos parlementaires qui, selon elle, versent dans un bavardage inutile pour se faire connaître du Grand public. '' Leurs interventions sont impertinentes, insensées, ridicules et absolument incorrectes. Ce n'est pas parce qu'on sait déverser des insanités sur un régime ou attaquer des ministres qu'on est un bon député. La fonction de député suppose une clairvoyance d'esprit, une perspicacité d'idées et une bonne éducation pour pouvoir efficacement délivrer le message ''.



Daba Macky de donner l'exemple de la polémique née de l'intervention du ministre Mansour Faye sur l'eau de Touba. '' Ils ont raconté des contrevérités en déclarant que le Président Macky Sall n'a pas investi dans l'hydraulique. Mansour Faye n'a jamais dit qu'il allait faire payer l'eau. Il a juste fait état de la volonté de l'État de faire venir l'eau du Lac de Guiers et de permettre aux populations de boire de l'eau potable ''.



Daba Macky abordera aussi la question de la colère des Baay-Fall de Thiès accusant les responsables politiques locaux de la capitale du Rail d'avoir laissé la situation pourrir. '' Un bon responsable politique c'est celui-là qui sait représenter son mentor quand c'est nécessaire et éteindre les foyers de tension dès qu'ils sont en gestation ''. Elle invitera Serigne Pathé Diakhaté à continuer les bons offices entre Baay-Fall et État du Sénégal pour le bien de tout le monde.