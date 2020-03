DABA MACKY ( Apr-Touba) : "Depuis que le Président Sall a parlé de fonds de solidarité, les charognards sont debout "

" Si le Président Macky Sall met son fonds de solidarité entre les mêmes mains par lesquelles il faisait transiter ses fonds politiques, son projet de soutenir les populations défavorisées sera voué à l'échec "... La sortie au vitriol est de Daba Touré alias Daba Macky.



La responsable politique Apériste de Touba révèle que "depuis que l'idée de dégager cette enveloppe de 50 milliards pour acheter des vivres est émise, les charognards ont refait leur monture pour s'accaparer de l'argent comme s'il s'agissait d'un butin". Elle ajoute : " Ici à Touba, il y a des populations qui se lèvent tôt le matin, qui ravalent des centaines de kilomètres, pour avoir de quoi se mettre sous la dent, des pères de famille qui courent à droite et à gauche pour avoir de quoi nourrir leurs familles. Ce sont ces personnes qui ont besoin de l'aide et non les politiciens déjà aux aguets."



Elle proposera que les gouverneurs, préfets et sous-préfets soient mis à contribution ou que l'argent soit directement injecté dans les denrées de première nécessité afin de rabaisser leurs coûts.



Daba Macky de féliciter le Président Macky Sall "pour sa promptitude à combattre le covid-19 " avant de saluer l'efficacité des médecins et de leur ministre de tutelle Diouf Sarr.