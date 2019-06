DABA MACKY ( Apr-Touba) : « Dans cette "affaire Aliou Sall", c'est Macky qui est visé... Nous avons une opposition sournoise »

C'est depuis Touba qu'elle a tenu à lancer son appel aux populations du Sénégal suite à l'effervescence qui a découlé de la diffusion d'un documentaire impliquant, '' à tort '', selon elle, Aliou Sall dans un scandale pétrolier au parfum de corruption. Câblant Dakaractu, Daba Touré alias Daba Macky estime que ''c'est l'opposition qui manipule pour créer la zizanie.''



Daba Macky de défendre ainsi le maire de Guédiawaye, expliquant qu'il est plus une victime dans cette histoire et que son statut de jeune frère ne fait que lui opposer des interdits. '' Aliou Sall est un Sénégalais qui a étudié au Sénégal et qui a rendu service aux Sénégalais. Comme tout citoyen Sénégalais, il a le droit de plonger dans des activités privées pouvant lui rapporter de l'argent. Son statut de petit frère du Président n'a fait que lui apporter des ennuis et l'empêcher d'avoir une vie politique normale. Qui mieux que lui mérite d'occuper un poste ministériel dans ce pays ? Personne ! '' se défendra t-elle.



La responsable politique Apériste de Touba de considérer que c'est le Président de la République qui est '' l'homme à abattre '' dans ce complot ourdi par des lobbies. '' Dans cette affaire, nous avons compris que c'est le Président Macky Sall qui est visé. Sa réélection a fini de mettre une colère noire dans le cœur des opposants. La preuve que c'est le Président qui est visé, voilà que la première dame est intégrée au débat. Les populations Sénégalaises doivent savoir que nous avons une opposition pyromane. ''



Daba Touré de conclure en invitant '' le Président de la République à refuser d'être diverti par des manigances et autres subterfuges qui n'ont aucun autre objectif que de perturber ce pays. ''