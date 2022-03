DAAKA 2022 : Le DG de l’Artp reçu par le Khalife de Madina Gounass.

Pour une bonne couverture du réseau à l’occasion de la célébration de la 81e édition du Daaka de Madina Gounass, qui a démarré depuis le samedi 05 mars, le Directeur général de l'ARTP, M. Abdoul LY, a effectué une visite sur le site dans la matinée du vendredi 11 Mars 2022.



Venu prendre part à la prière du matin au Daaka de Médina Gounass en compagnie de ses équipes, le Directeur général de l’ARTP a été reçu par El Hadji Thierno Amadou Tidiane BA, Khalife de Madina Gounass.



En marge des actes de dévotion du matin, Abdoul LY a exposé le dispositif mis en place par l’ARTP pour une bonne réussite du Daaka édition 2022. Le guide religieux El Hadji Thierno Amadou Tidiane BA en a profité pour échanger avec lui non sans formuler des prières pour la réussite de sa mission à la tête de l’ARTP.



Le Dg de l’ARTP, qui séjourne dans la zone depuis 48h, a en effet effectué ce déplacement pour s’approprier et constater de visu le dispositif mis en place afin de s’assurer que les opérateurs ont mis en œuvre les directives qui devraient permettre aux pèlerins présents au Daaka, durant les 10 jours de la retraite spirituelle et les journalistes d’opérer de bonnes communications par la voix et internet.



D’ailleurs, une équipe technique de l’ARTP est sur place depuis le début de l’événement religieux.

Elle a pour mission de veiller sur la qualité du service offert par les opérateurs.



Celle-ci doit aussi transmettre aux opérateurs, en temps réels, les éventuels dysfonctionnements qui seront constatés dans la zone du Daaka et ses environs.