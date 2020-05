D2 Basket : Déjà en retard, la saison 2019-2020 finalement annulée, un nouveau départ prévu en janvier 2021

La fédération sénégalaise de basketball (FSBB), dirigée par Me Babacar Ndiaye, a décidé de ne pas faire jouer la saison sportive 2019-2020. Pour cause, un retard conséquent noté dans le démarrage du Championnat de deuxième division. Le tout combiné à la cessation de toutes activités sportives à cause de la pandémie du coronavirus.



Dès lors, le bureau fédéral qui se réunissait ce mercredi, a décidé de considérer la saison 2019/2020 qui n'a jamais démarré, comme nulle. La date de démarrage du championnat de D2 est prévue le 09 janvier 2021.





Toutefois ;



-Les mutations et les prêts restent valables pour la saison sportive 2020-2021 ;



-Les prêts prennent fin, par conséquent les joueurs prêtés retournent dans leurs clubs

respectifs ;



-La possibilité pour chaque club de recruter de nouveaux joueurs, conformément à la

réglementation en vigueur ;



-Les frais de ré-affiliation, d’affiliation et d’engagement et de la carte du Président de Club

payés pour la saison 2019-2020, restent valables pour la saison 2020-2021.





COUPE DU SÉNÉGAL



- L’édition 2019-2020 de la coupe du Sénégal ne sera pas jouée ;

- Les équipes ne s’étant pas engagées lors de la saison 2019-2020, peuvent le faire pour la

saison 2020-2021.

LICENCES



-Les licences des joueurs, des administratifs, des entraîneurs et des arbitres sont caduques et

devront être renouvelée pour la saison 2020-2021.



FRAIS DE MUTATION :



-Les frais de mutation seront payés après validation des présentes mesures par le Comité directeur.