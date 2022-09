D’un Sargal à un ami de l’aurore : Je te salue, grand frère (Par El Hadj Kassé)

Dans la grisaille de l’information en miettes soucieuse de l’immédiat et oublieuse de la vocation des médias, « Ma Revue de Presse » de notre ami et frère Mamadou Ly apporte ce brin de soleil et nous arrache un sourire d’admiration.

Absent de Dakar, je n’ai pu participer au Sargal, cérémonie méritée d’un salut amical à notre visiteur de l’aurore.

Les titres proposés au petit matin donnent une idée complète des livraisons du jour. Ils offrent un aperçu de « ce qui se passe », en mode brut et d’un coup d’œil. Ensuite, Ly nous plonge dans le fond, comme on entre dans le grenier pour savoir ce qui reste lorsque s’envole le divers et l’accessoire: des articles de fond, des interviews pointues.

Repères et références, ce deuxième mouvement du geste de Mamadou Ly nous convie à une bibliothèque. Pour un chercheur ou pour un penseur de « ce qui se passe », cette floraison de contenus est aussi exhaustive que précieuse. Mamadou Ly devient alors constructeur de mémoire des faits et des idées qui fixent le présent en devenir de passé qui ouvre les portes de l’avenir : par la compréhension que en nous avons.

Le Sargal à notre ami de l’aube est donc une reconnaissance à une passion positive de nous offrir chaque jour les matériaux cruciaux pour suivre et comprendre notre propre histoire en cours.

El Hadj Kassé