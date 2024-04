Cybersécurité : La Division spéciale dévoile son inefficacité et ses moyens limités

Plus de 5.000 plaintes ont été reçues en 2023 à la division spéciale cybersécurité alors que la première année en 2017, le service n'avait reçu que 212 plaintes. Une recrudescence qui a commencé à prendre une ampleur qui dépasse les éléments de la direction.



Au moment où les piratages, les arnaques et l’escroquerie pullulent sur les réseaux numériques et plateformes mobiles money, la division chargée de traquer les délinquants numériques semble être dépassée et inefficace. Un sentiment bien partagé par le commissaire Aly Kandé, chef de Division spéciale Cybersécurité qui conforte ce constat largement partagé.



« Le phénomène s’amplifie de jour en jour. Les modus operandi évoluent, les pratiques évoluent. Aujourd’hui, notre travail est de plus en plus difficile », reconnaît-il à l’occasion de la Conférence annuelle sur l'expérience utilisateur des services de paiements mobiles organisée par Wave Sénégal.



Poursuivant, le limier liste les problèmes qui remettent en cause l’efficacité de son service. « Un budget limité qui n’est pas à la hauteur des missions et de l’ampleur du phénomène, le maillage insuffisant du territoire, des services décentralisés non outillés, les lenteurs des canaux de coopération et le manque d’identification rigoureuse des clients par les services des opérateurs téléphoniques et une faible sensibilisation de celles-ci », explique- t-il.



En plus, les délinquants ont des outils nécessaires et très sophistiqués pour glisser très facilement entre les mailles des limiers, dixit le commissaire. « Les gosses qui s’activent dans l’escroquerie ont beaucoup appris nos méthodes de travail », révèle-t-il...