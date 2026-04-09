Cyberfraude : 57 millions FCFA détournés… puis récupérés — la DSC piège un réseau de pirates financiers


Cyberfraude : 57 millions FCFA détournés… puis récupérés — la DSC piège un réseau de pirates financiers
C’est une attaque numérique d’une rare sophistication que vient de déjouer la Division Spéciale de Lutte contre la Cybercriminalité (DSC). Une tentative d’escroquerie de 57 630 000 FCFA visant la Banque Islamique du Sénégal a été stoppée net avant que les fonds ne disparaissent.
 
Au cœur de cette affaire : une fraude de type Business Email Compromise (BEC), redoutable technique de piratage financier.
 
 
Une arnaque millimétrée
 
Les cybercriminels avaient mis en place un scénario presque parfait :
•  Création d’une adresse e-mail quasi identique à celle de Nouvelle Vision du Sénégal
•  Fabrication de documents commerciaux et bancaires falsifiés
•  Simulation d’un achat d’engins lourds au nom de la société GCEM Sénégal
 
Objectif : déclencher un virement massif vers un compte contrôlé par les fraudeurs.
 
 
 Une traque numérique en temps réel
 
Grâce à une surveillance technique pointue, les enquêteurs de la DSC remontent la piste jusqu’à un compte bancaire logé chez Orabank Sénégal.
 
Le 03 avril 2026, une opération ciblée est déclenchée à l’agence des Almadies.
 
Résultat :
 Un suspect clé interpellé
 Le circuit financier immédiatement bloqué
 
57 millions sauvés in extremis
 
Le point crucial de cette opération :
Les 57 millions FCFA ont été sécurisés avant tout décaissement.
 
Un coup de filet décisif qui évite une perte financière majeure.
 
 
Un réseau au-delà des frontières
 
L’enquête révèle une organisation bien structurée, avec des ramifications internationales.
 
À ce stade :
•  Plusieurs suspects ont été déférés devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar
•  Les investigations se poursuivent pour identifier les complices à l’étranger
 
 
Le BEC, une menace silencieuse
 
Cette affaire met en lumière la montée des attaques de type BEC :
•  Usurpation d’identité numérique
•  Manipulation d’entreprises et de banques
•  Détournements de fonds massifs en quelques clics
 
Une cybercriminalité discrète… mais extrêmement efficace.
 
 
 Les recommandations de la Police
 
Face à cette menace, les autorités appellent à une vigilance accrue :
•  Vérifier systématiquement toute instruction de virement
•  Confirmer les demandes via un second canal (appel direct)
•  Renforcer les procédures internes de validation
•  Sécuriser les messageries professionnelles
•  Se méfier des adresses e-mail légèrement modifiées
•  Signaler immédiatement toute tentative suspecte
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Jeudi 9 Avril 2026
Dakaractu



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