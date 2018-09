Cybercriminalité : Un réseau de trafiquants de faux papiers et de prostitution démantelé par la police .

Cinq individus, tous des étrangers, qui constituaient un réseau de malfaiteurs installé a Dakar ont été interpelés, arrêtés et déférés au parquet.

A la suite d'un enquête qui a duré environ cinq mois, les agents de la division spéciale de la cybercriminalité ont fini par mettre la main sur ce réseau de trafiquants de faux documents, dans la journée du huit septembre. Des personnes provenant de la sous région et désirant voyager clandestinement viennent à leur rencontre pour que ces délinquants leur produisent des laissez-passer, passeports, visas, des papiers de banque, des bulletins de salaire entre autres, pour une somme allant de 300 à 500 mille francs l'unité. Il utilisait l'Internet comme outil de contact avec leurs clients dispersés dans quelques pays de la sous région et dans l'espace Schengën. Les malfaiteurs ont été interpelés dans une maison qui leur servait de lieu de travail et en même temps de local où ils logeaient leurs clients. Arrivés sur place, la police a découvert du matériel informatique moderne, un équipement complet qui leur permettait d'effectuer ce travail. L'enquête a révélé aussi que ces étrangers utilisaient des femmes pour faire de la prostitution déguisée...