Cybercriminalité / Protection des données personnelles : 200 jeunes filles initiées à la sécurité numérique par internet society women

Le Chapitre Sénégalais d'Internet Society a tenu une session de formation des jeunes filles sur la sécurité en ligne, ce mercredi 24 Avril au lycée John Fitzgerald Kennedy. Une session de formation sur la sécurité numérique et la protection de la vie destinée aux jeunes écolières. Affiliée à la journée internationale des filles dans les TIC, ce marathon mondial sur la promotion des jeunes filles leader vise à sensibiliser 200 jeunes filles de Kennedy, Blaise Diagne, Seydou Nourou Tall et de Delafosse à la sécurité et à la confidentialité des données numériques.