Cyberattaque contre l’ARTP : « L’Afrique est devenue une cible ! Mais les mesures sont prises pour faire face à la menace... » (Abdoul Ly, DG)

L’autorité de régulation des télécommunications et des postes, au mois d’octobre dernier, avait été la cible d’un groupe de hackers qui avait menacé de divulguer ses données. Une menace d’ailleurs, mise à exécution quelques heures plus tard et qui inclut l’autorité de régulation, dans la liste des victimes de ce groupe actif depuis 2011. Plusieurs institutions et partenaires de l’Artp ont même été alertés par rapport à cette menace. Mais le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des Postes estime qu’il y a eu plus de peur que de mal.







Toutefois, avec le concours de plusieurs démembrements de l’État, le soutien a bien été enregistré pour faire face à cette situation. « Cela nous amène à redoubler d’efforts. Il faut savoir que l’Afrique est devenue la cible des cyberattaques et de plusieurs actes de malveillance. Même si c’est récurrent dans notre continent, nous sommes tous concernés. Toutefois, dans le cas de l’Artp, les mesures sont prises pour faire face… », a déclaré le directeur de l’autorité, Abdoul Ly qui s’exprimait à l’occasion de la journée de concertations sur les vols de câble, de coupures des liens de transmission en fibre optique qui s’est tenue ce matin à Dakar.