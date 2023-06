Cyberattack / Saccage des installations du BRT et du TER : Le Premier ministre parle « d’indices graves et de l’existence d’une stratégie de manipulation visant l’État »

Le chef du gouvernement, Amadou Bâ, a été formel. D’après lui, au lendemain des affrontements qui ont eu lieu à Dakar et dans quelques régions du Sénégal, en marge de la condamnation de Ousmane Sonko, « il existe plusieurs éléments factuels qui suggèrent des indices graves et concordants de l’existence d’une stratégie de manipulation visant à commettre des infractions contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire national. »

Une assertion qui vient renforcer la thèse selon laquelle, des « forces occultes » ont infiltré les manifestations avec des opérations de déstabilisation et de saccage bien orchestrées.

Selon Amadou Bâ qui s’exprimait en présence des ministres de l’intérieur, des forces armées, du commerce et de la justice, les attaques d’ordre informatique (cyberattack) qui ont momentanément frappé certains services de l’Etat, « traduisent une entreprise de déstabilisation qui s’est poursuivie par des tentatives malveillantes de destruction et de sabotage d’infrastructures vitales et essentielles pour notre pays : dépôts de carburant, usine d’eau, centrale électrique », à déploré Amadou Bâ.

S’agissant des saccages effectués effectués au niveau des sites abritant le Bus rapide transit (BRT) et le Train express régional (TER), les visites effectuées devraient aboutir à des évaluations exhaustives avec un soutien aux impactés. « J’ai visité le chantier du BRT, le spectacle est affligeant. Il en est de même pour l’Université, ce temple du savoir dont les espaces académiques ont été profanés… Le préjudice économique, financier, émotionnel et réputationnel subi par la nation est inestimable. Nous condamnons sans réserve, toute forme de violence, de vandalisme et de destruction... Une évaluation est en cours pour estimer l’ampleur des pertes matérielles afin de déterminer les mesures à prendre au profit des entreprises et les mécanismes de soutien appropriés pour l’ensemble des victimes de ces événements », a-t-il rassuré...