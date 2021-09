Cyber sécurité : 8 policiers de la Division Spéciale formés à l’extraction et l’exploitation des données de téléphones portables.

Le Coopération sécuritaire entre la France et le Sénégal se porte bien. Pour preuve une session spéciale de formation à l’initiative de la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense de la France a été organisée au profit de huit policiers sénégalais de la Division Spéciale de la Cyber sécurité de Dakar. Ils ont été formés à l’extraction et l’exploitation des données de téléphones portables.

Plus particulièrement, ces agents sénégalais sont formés à trouver les preuves numériques mais aussi à déchiffrer des données cryptées...