Cyber Sécurité : Deux locaux rénovés et un véhicule spécialisé reçus par la Police Nationale

La police nationale renforce son dispositif sécuritaire. Fruit d’une coopération entre le Sénégal et la France, la direction générale de la police nationale a reçu ce matin dans ses locaux annexes, un véhicule spécialisé et équipé d’intervention et de patouille qui sera rattaché à la Police Judiciaire.



En outre, deux locaux ont été entièrement rénovés, équipés et mis à sa disposition : il s’agit de la Division de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DLTM) de la Direction de la Police de l’Air et des Frontières et de la Division Spéciale de Cyber sécurité.



Ainsi, des actions conjuguées permettront de procéder au démantèlement des filières et réseaux de migrants irréguliers de manière efficiente, mais aussi d’identifier les documents de voyage falsifiés à travers les machines d’authentification des données.

Pour Mamadou Diop, directeur de cabinet du ministre de l’intérieur, cette cérémonie phare traduit la montée en puissance de l’institution policière, mais aussi témoigne du partenariat fécond entre les deux gouvernements.