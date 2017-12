Cumul de fonctions : Alé Lô démissionne du Conseil Départemental de Tivaouane

Alé Lô a officiellement démissionné du Conseil Départemental de Tivaouane dont il était le premier vice-président. S’il a quitté cette fonction, c’est parce qu’il ne peut pas légalement cumuler trois postes électifs. En plus de son poste de premier vice-président du Conseil départemental, Alé Lô était également vice-président à l’Assemblée Nationale et maire de Taïba Ndiaye. La question de son remplacement était d’ailleurs inscrite à l’ordre du jour de la session d’orientation budgétaire et après 3 tours d’horloge, c’est finalement Alioune Fall qui a hérité du poste. Pour le débat d’orientation budgétaire proprement dit, il s’est déroulé en présence des conseillers, mais aussi des acteurs économiques du département pour les besoins de la déclinaison des priorités à inclure dans le prochain budget. Selon Seynabou Gaye Touré, présidente du Conseil départemental, un espoir est né à Tivaouane avec la promesse du chef de l’Etat d’octroyer 1% du chiffre d’affaires de la société Médian qui exploite l’énergie solaire à Sinthiou Mékhé, à la disposition du Conseil Départemental. «Si cette option est réalisée, le Conseil va disposer de ressources additionnelles, pour impulser une nouvelle dynamique de développement », indique Seynabou Gaye Touré.