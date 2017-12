Culture rizicole : Le Sénégal vise deux millions de tonnes...

Dans le cadre de l’amélioration de la culture rizicole, la société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal, de la vallée et de la Falémé avec la collaboration de l’agence japonaise de coopération internationale, a démarré le projet PAPRIZ 2. Cependant, malgré les défis et contraintes qui se présentent, les acteurs concernés comptent s’investir au maximum pour atteindre l’objectif de deux millions de tonnes dans les dix années à venir.