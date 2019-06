Culture managériale : La Foire "Jambaar", un concept pour inciter les étudiants de l'IAM à la pratique entrepreneuriale.

Pour la bonne mise en évidence des produits locaux et des richesses africaines, l'IAM à travers l'initiative du professeur Sivolda Akane a mis en place "La foire Jambaar". Participant ainsi à l'éveil et à la perception de la richesse africaine, cette foire se veut instructive car, permettant aux étudiants d'avoir des pratiques de marketing sur le terrain pour mettre en valeur leur aptitudes et leçons acquises au cours de leurs années de formation.

Cet événement des "Jambaars", plus connu sous le nom de foire des premières années, et qui a pour thème cette année " l'autonomisation des femmes par nos produits locaux", a tout son sens, du moment où il permet non seulement de nous développer par nos propres ressources naturelles, mais aussi pour inviter les étudiants et étudiantes à avoir un esprit africain entrepreneurial.