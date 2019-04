Culture, jeunesse et développement : Le nouveau clip de motivation "affaire bi fila" pour la réussite chez soi.

L'association "rester et réussir ici" en partenariat avec le programme réussir au Sénégal, a lancé la sortie officielle de la chanson "affaire bi fi la". Au rendez-vous des réussites, cet événement s'inscrit dans le cadre de la mise en valeur du "made in Sénégal" à travers l'art et la culture. Un projet financé par la coopération allemande (GIZ) qui consiste à appuyer la jeunesse, et les aider à rester et gagner leur vie dans leur pays.

Ainsi, à travers un clip vidéo et une bande dessinée, les acteurs insistent en étalant des perspectives de réussite. De ce fait, des jeunes vont être formés et accompagnés dans leurs projets...