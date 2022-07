Culture du blé au Sénégal : « C’est utopique (…) il faut se focaliser sur les céréales locales. Voilà le vrai combat! » (Amadou Gaye, FNBS).

« C’est utopique pour moi de parler de culture de blé au Sénégal, cela je le dis et devant la recherche. La culture du blé est possible certes pour la recherche, mais ce n’est pas possible pour l’industrie. Il faut que ça soit clair, le blé se cultive dans les climats tempérés. Au lieu de se focaliser sur le blé, il faut se focaliser sur les céréales qui peuvent pousser au Sénégal. Voilà le vrai combat », a expliqué le président de la FNBS, Amadou Gaye qui prenait part à Dakar, ce 21 juillet, à l’assemblée générale constitutive de la Confédération Ouest Africaine de la Boulangerie et de la Pâtisserie. Il a profité de la rencontre entre acteurs du secteur venus des différents pays de la sous région pour plaider au renforcement dans l’utilisation des céréales locales comme alternatives.



« C’est pourquoi si nos gouvernements veulent mettre des milliards sur le blé nous leurs disons de les mettre sur les céréales qui existent, c’est ce que nous dénonçons. C’est utopique de parler de culture de blé au Sénégal », a soutenu Amadou Gaye.



Revenant sur le coût du pain, le président de la FNBS a fait savoir que la subvention sur le produit permet encore de maintenir un prix stable mais qu’il faut, cependant, s’attendre à une hausse du prix si toutefois l’État décidait de suspendre cette subvention.



Huit (8) pays de la sous-région se sont donnés rendez-vous à Dakar pour mener des réflexions profondes sur le thème lié à la souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest face à la crise ukrainienne et ainsi s’interroger sur des alternatives pour la filière boulangère. Il s’agit la Côte d’Ivoire, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée, du Niger, du Mali et du pays hôte le Sénégal. D’autres pays pourraient incessamment rejoindre la Confédération Ouest Africaine de la Boulangerie et de la Pâtisserie.