Culture de pomme de terre : Fissel réussit sa phase d'expérimentation.

La culture de la pomme de terre n'est plus une activité réservée à la zone des Niayes et celle de la Vallée. Les terres de la commune de Fissel viennent de démontrer à travers les parcelles en phase d'expérimentation que la culture de la pomme de terre réussit bien aussi à cette localité. Dans le cadre du programme de développement de la pomme de terre, la direction de l'horticulture est en phase d'expérimenter la culture de la pomme de terre dans beaucoup de localités du pays pour mieux diversifier la pratique. Ainsi les producteurs de la commune de Fissel Mbadane ont reçu la délégation de l'horticulture conduite par son directeur, le Docteur Macoumba Diouf qui était venu constater de visu l'évolution de cette culture. Sur place, le patron du sous-secteur de l'horticulture s'est félicité de cet exploit et s'est engagé à mieux accompagner ces producteurs en semences, engrais et autres matériels agricoles.