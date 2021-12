Culture : Sur les traces de sa mère Colé Ardo Sow, la styliste Amina Diop lance sa marque « SAPAMINA »

Telle mère telle fille comme le dit l’adage, une histoire qui se répète, une transmission de mère en fille qui se reflète entre Amina Diop et sa mère Colé Ardo Sow.

La jeune styliste vient de lancer ce jeudi sa propre marque nomée « SAPAMINA » à l’espace Valy Sakhir sur la corniche ouest de Dakar.



En effet, après des années d’études et de dur labeur en Occident, précisément en France, dans une grande école de mode, Mme Bèye Amina Diop, est retournée dans son pays d’origine pour marquer ses premiers pas dans l’univers de la mode. Et même si ce destin n’était pas du tout prévu par son père qui voulait qu’elle épouse le notariat, son âme avait déjà le feeling de la mode depuis sa plus tendre enfance.



« SAPAMINA », un nom qui cache une histoire d’amour, une combinaison des noms de ses deux enfants et du sien qu’elle nous confie avec fierté.



C’est dans le cadre d'un défilé show qu’elle a séduit le public venu nombreux assister au lancement de sa collection spéciale fin d’année.



Reportage...