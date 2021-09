Le monde de la culture littéraire vient de s’enrichir d’un nouvel ouvrage intitulé ‘’Ma vision pour un Nguékhokh nouveau’’. Il s’agit du deuxième livre d’Ameth Diallo, après celui titré "L'Afrique au sommet du monde : les 7 clés des acteurs du changement."



L’auteur, un ingénieur diplômé de l'École centrale d'électronique de Paris et titulaire d'un MBA en stratégie et intelligence économique et d'un doctorat en affaires diplomatiques sur ‘’l'intelligence territoriale et de la coopération décentralisée : l'action extérieure des communes du Sénégal pour financer le développement’’, renseigne ledit ouvrage paru en septembre 2021.



Lors de la cérémonie de présentation faite au cours du week-end dernier, l’auteur, doublé d’une casquette d’acteur politique, a manifesté sa volonté de ‘’faire de Nguékhokh, une ville agréable à vivre ; dynamique économiquement et qui se positionne en modèle de bonne gouvernance pour inspirer le reste du pays et promouvoir un développement durable’’.



Des rêves pleins la tête qui constitue le socle de son ouvrage qu’il dit avoir "résumé en 3 axes : Une ville agréable à vivre, selon lui, implique une bonne éducation, une santé maitrisée, un aménagement normal, une mobilité maitrisée, donc l’ensemble des éléments qui feront que la ville sera agréable à vivre pour les populations."



Le second point de l’ouvrage consacré à cette localité du département de Mbour porte sur le dynamisme économique que l’auteur dit rêver pour Nguékhokh. Une ville dynamique, au plan économique, veut qu’il y ait une évolution dans chaque secteur, son émergence, son fonctionnement normal. Et ce, du secteur primaire à ceux dits secondaire et tertiaire.



Le dernier axe de cet ouvrage de 132 pages, est consacré à la bonne gouvernance. L’idée de mettre en exergue cet aspect réside, selon Ahmed Diallo, dans le fait que la ‘’bonne gouvernance est la mère des batailles, surtout dans les collectivités territoriales’’. À l’en croire, la localité de Nguékhokh, telle qu’il la voit dans le futur, devrait être ‘’une ville qui se positionne en modèle d’innovation territoriale’’. Ce, parce qu’il dit croire, véritablement, à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de faire, d’où ‘’Nguékhokh bou bess’’ qu’il conçoit, dans son ouvrage, telle une localité qui, non seulement aspire à être une nouvelle ville, mais elle va également inspirer l’ensemble des communes du Sénégal. Ce, à travers ses agissements mais également dans la promotion du développement durable’’, a dit M. Diallo qui a révélé que l’impression de près d’un millier d’exemplaires de ce livre a été faite...