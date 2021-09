Culture : Mbour sur les traces de Saint-Louis et Rio de Janeiro, pour devenir une grande ville culturelle.

Telle la ville de Rio de Janeiro avec son fameux festival, en Asie ou Ndar, la première capitale du Sénégal mondialement connue pour son festival de Jazz, Mbour aspire à abriter un événement culturel qui fera accourir de partout, les férus d'art et de culture.



Pour ce faire, la Collectivité Mandingue, en partenariat avec la commune de Mbour, a initié des manifestations culturelles imprimées sous la marque ‘’Septembre Mandingue’’. Le lancement officiel a eu lieu ce mercredi, sous la présence du maire de la commune, Fallou Sylla.



‘’La commune de Mbour est en cette période, un lieu de retrouvailles, de l'assemblée des fils d'ici et de la diaspora, attirés par la sortie du Kankourang. Le transport, la restauration, l'hébergement, donnent un coup de fouet à l'économie locale’’, a déclaré M. Sylla qui dit, encourager avec ses collègues élus locaux le ‘’Septembre Mandingue pour qu’il devienne un événement de dimension planétaire à l'image des Festivals de Jazz de Saint-Louis, de Rio, de Carthage et d'Angoulême’’. Les premiers pas du ‘’Septembre Mandingue’’ présagent de grandes réussites si nous comptons d'abord sur nos forces et celles de toutes les énergies disséminées dans l'ensemble des collectivités territoriales du département de Mbour’’, a déclaré le maire.



Conformément au programme retenu, l’on peut dire que ce sera un mois durant lequel plusieurs activités seront déroulées au niveau du Stade municipal de Mbour. Ce mercredi a marqué le lancement officiel du ''Septembre Mandingue''. Une occasion pour la municipalité de Mbour d’inviter ‘’les maires de Banjul, de Birkama, de Marsassoum et de Bissau pour raffermir les liens de parenté et d'amitié entre les peuples de la sous-région’’. Ces autorités, selon le maire, seront ses ‘’hôtes de marque lors des manifestations culturelles du Septembre Mandingue’’.



Il ressort du programme prévu entre le 1er et le 30 septembre prochain, au Stade municipal de ladite localité, une série d’activités. Selon le planning retenu par les responsables de cette communauté, avec l’équipe municipale, à leurs côtés, 8 points principaux marquent les événements retenus. Ce sont : au 1er Septembre, le lancement officiel du Septembre Mandingue par le maire Fallou Sylla. La cérémonie de lancement a eu lieu dans les locaux du Cdeps de Mbour. Et ce, en attendant le 11 septembre prochain marquant la journée qui abrite la ‘’cérémonie officielle d’ouverture du Septembre Mandingue’’.



Ces rencontres seront suivies, de conférences et débats (du 13 au 16) ; d’une Exposition permanente (du 13 au 18) ; de la Finale d’un tournoi de football (le 17) ; de Consultations médicales gratuites (du 17 au 18) ; d’une Randonnée pédestre suivie de reboisement (le 18). Et c’est à travers une soirée dénommée ‘’Grande nuit du Mandé ’’ prévue le 1er octobre que sera bouclé le ‘’Septembre Mandingue’’.



Le maire Fallou Sylla, au cours de cette rencontre à laquelle a pris part Dakaractu, a fait état de l'organisation du festival des cultures de Mbour qui a connu quatre éditions. Et selon lui, ‘’ce nouveau partenariat avec la Collectivité Mandingue jouera un rôle important. Les traits majeurs sont liés à une co-organisation de manifestations et d'activités socio-culturelles et économiques’’. Dans la dynamique de la mise en œuvre, la commune de Mbour s'engage pour un accompagnement dans le but de fédérer toutes les communautés autour du Septembre mandingue (…). La démarche consistant à capter des dividendes du Septembre Mandingue va générer, dans les années à venir des retombées insoupçonnées à impact’’, prédit-il.



Premier Vice-président de la Collectivité Mandingue,

Ibrahima Sadio parlant au nom de ladite organisation a salué le soutien financier de la mairie de Mbour. ‘’De sa création à nos jours, la collectivité Mandingue reçoit le soutien du maire. Chaque année, la mairie nous offrait 2,5 millions mais cette année, celle-ci a décidé de doubler le montant’’, a-t-il dit avant de céder la parole au Secrétaire général de ladite collectivité, Mamadou Aïdara Diop. Celui-ci a entamé ses propos par des remerciements adressés au Comité de pilotage qui, dit-il, depuis au moins 2 mois, travaille sans relâche pour faire en sorte que cette première édition du Septembre Mandingue, soit un succès retentissant’’.



C’est lui qui a dévoilé le montant décaissé par la mairie. ‘’C’est vrai que la mairie a doublé cette année le montant de la subvention, mais pour accompagner ‘’Le Septembre Mandingue’’, le maire a décaissé 10 millions. C’est exceptionnel, parce qu’il croit au concept, il croit à la culture’’, a dit M. Diop qui en a profité pour inviter les populations au respect strict des mesures barrières...