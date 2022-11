Culture Lébou de Dakar : Abdoulaye Diouf Sarr demande à Aliou Sow de relever le défi...

Le parlementaire de la coalition BBY, l’ancien ministre Diouf Sarr, a demandé au ministre de la culture, de mieux faire découvrir la culture Lébou surtout à Dakar. À Dakar, entre Yoff, Ngor et Ouakam il y'a une culture qui n'est pas valorisée et "je pense que Monsieur Aliou Sow tu vas relever le défi...", a fait savoir le vice-président de l'Assemblée nationale, Abdoulaye Diouf Sarr. L’assemblée votait le budget du Ministère de la Culture et du Patrimoine historique.