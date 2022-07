Culture / Le festival les "Téranga" à Gandiaye à l'initiative du maire Pape Songdé Diop pour la revalorisation de l'art et la culture.

Sous l'impulsion de l'édile de la commune de Gandiaye, le festival les "Téranga" a foulé le sol de cette partie du département de Kaolack.



Plusieurs acteurs étaient de la partie tels Tonton Sène, Adja, Astel, entre autres.



Le maire de Gandiaye dit avoir organisé cette rencontre afin de faciliter davantage la revalorisation de l'art et de la culture dans sa localité, notamment le cinéma.



Poursuivant, Pape Songdé Diop a évoqué le rôle de la culture dans le cadre du développement des collectivités territoriales. Et compte miser sur certains arts dont le 7ème art pour rendre visible ce que sa commune a comme potentialités. Par ricochet, la formation des jeunes constitue l'une des priorités du maire.



L'initiatrice du festival, Fatou Jupiter Touré, est revenue pour sa part sur les missions de son organisation relative à la professionnalisation du secteur et la décentralisation de ses activités...