Culture : Lancement de "Conkeror" pour une révolution du Hip-hop sénégalaise

En prélude du lancement de son projet dénommé "Conkeror", Ibrahima Khalil Ndao est revenu sur sa carrière et sa motivation dans le hip-hop. Plus connu sous le sobriquet X2mind, le jeune musicien évolue dans le milieu Hip-hop depuis 2012.

Dans une interview accordée à Dakaractu, le rappeur rappelle que son studio et lui travaillent à ce que le mixtape connaisse une dimension internationale. Il compte, à travers sa musique, apporter un changement dans le milieu du hip-hop.

Le projet a été mené à terme depuis le mois d'avril et sera disponible à la fin du Ramadan.