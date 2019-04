Culture / Festival « Dialy Foly » pour revisiter la culture mandingue.

Le festival « Dialy foly » aura lieu le 19 avril aux HLM Grand-Médine. Une manifestation culturelle pour revisiter la culture mandingue et rendre hommage en même temps à Cissé Diabang, selon l'initiateur Khalifa Konté. Pour la circonstance, il a mobilisé des artiste venus de l’étranger, de l'Angleterre plus précisément pour donner au festival un caractère international. On les a retrouvé à Toubab Dialaw en pleine répétition...