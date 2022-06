Culture / FESTI - IYANE 2022 : les organisateurs comptent retracer « l'itinéraire des Sérères, de l'Égypte au Sénégal »

En prélude au FESTI - IYANE prévu en novembre 2022 à Ndiaganiao, une nuit des Saltigués qui entre dans le cadre des préparatifs de ce festival, a eu lieu le 18 juin 2022 au stade Iba Mar Diop, la première édition du xooy, divination pré-hivernale des sérères.



Une occasion pour les Saltigués sérères, de partager avec les communautés les prédictions pour le pays et pour l'hivernage. Mais aussi un avant-goût de ce que sera le FESTI-IYANE.



Au sortir de cette première édition, "nous allons aussi tenir une réunion d'évaluation et mettre en place une fédération des Saltigués sérères pour mieux les organiser", nous ont confié les organisateurs.



Pour rappel, le FESTI-IYANE, prévu en novembre 2022, a pour thème principal l'itinéraire des Sérères de l'Égypte au Sénégal", et beaucoup d'autres thèmes et des expositions sur tout ce que le Sérère utilisait pour cuisiner, aller au champ ou en mer", a confié l'organisateur du festival, le journaliste Iyane Demba Tine. Ce rendez-vous va regrouper des participants qui vont venir de toutes les zones où les sérères se sont installés...