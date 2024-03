Croissance, inflation, crédits à l’économie, taux de change : La BCEAO vante une économie stable, soutenue et maîtrisée

À la fin de la réunion du comité de politique monétaire de la BCEAO, le directeur général de la banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est revenu sur le taux d’inflation qui inquiète les spécialistes. Selon Jean Claude Kassi Brou, « nous avons les taux d’inflation les plus faibles sur le continent. S’il atteint un taux élevé, ça impacte les ménages, … et les investisseurs sont toujours hésitants. Notre taux de change est fixe. Toutes les importations des opérateurs vont se faire sans difficulté. Les crédits à l’économie se font sans difficultés, ils sont très dynamiques. Nous avons un taux de croissance de crédit à deux chiffres et la croissance économique est soutenue », rassure l’autorité de la BCEAO.

Face à cette situation rassurante, il ajoute que la zone UEMOA est un ensemble de stabilité, de progrès. La croissance est restée soutenue à part la période de la Covid. En 2023 on est sorti à 5.7% et en 2024 on expecte plus de 6%. C’est une zone de croissance, de prospérité. C’est ce qui fait la force de l’UEMOA et de nos créances.