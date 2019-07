Croissance économique et entrepreneuriat : Le royaume du Maroc partage son expérience avec le Sénégal.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique d'inclusion sociale et solidaire, le Sénégal entend bien profiter d'atouts de pays amis tels le Maroc.

Ce dernier, ayant une expérience surtout dans le domaine de l'organisation de salons régionaux et nationaux, se dit prêt pour lutter contre l'exclusion sociale et inclure les groupes vulnérables dans l'environnement productif.

Pour l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, le partage d'expériences est nécessaire car, "il est important de sortir du secteur informel, de sortir de ces micro secteurs et de rendre plus accessibles et épanouies ces couches sociales dans "un monde porteur de croissance".