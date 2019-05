Croissance économique : L'UE et la chambre des investisseurs s'engagent dans les réformes pour soutenir le Sénégal.

Dans le contexte de la fête de la quinzaine de l'Europe, l'UE et les investisseurs au Sénégal ont jugé nécessaire de cheminer via un protocole d'accord pour se donner les possibilités d'engager la phase 2 du Plan Sénégal Émergent. Cette réunion qui s'est tenue à Dakar en présence du représentant du ministre des finances et du budget, consiste alors à décliner l'apport des acteurs de la coopération au développement, des bailleurs de fonds et de tous les investisseurs pour se pencher sur les réformes pour soutenir l'investissement. Cet accord signé entre l'UE et les investisseurs contribuera par ailleurs à un échange permanent entre acteurs économiques.

Le gouvernement du Sénégal était présent à cette rencontre par la présence du représentant du ministre des finances et du budget qui soutient l'implication de l'investissement étranger comme un des facteurs de développement du pays.