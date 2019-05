Croissance économique : « Sur la dernière année, les exportations sont passées de 1.470 milliards à 1.680 milliards, soit 12, 5% de hausse » ( Dr Malick Diop, DG ASEPEX).

Recevant ce matin le nouveau ministre du commerce dans le cadre de ses débuts de visite de certaines entreprises, le Directeur de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations en a profité pour faire part au ministre des résultats et chiffres soutenant la croissance des exportations depuis ces six dernières années.

Précisément, Malick Diop a noté "qu'entre le 31 décembre 2017 et le 31 decembre 2018, les exportations sont passées de 1.470 milliards à 1.680, soit une croissance de 12,5%". Un résultat qui favorise une croissance bien soutenue dans ce secteur névralgique, soutient-il...