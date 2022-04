Croisement Cambérène : Les jardiniers et horticulteurs remontés contre l’ONAS.

Une grande étendue parsemée d'arbres et de fleurs complètement envahie par les eaux usées. C'est la situation actuelle de plusieurs jardins longeant l'allée qui conduit vers le rond-point de Cambérène.



Sur place, des jardiniers et horticulteurs désespérés s’y trouvent, tout comme les propriétaires de ces jardins totalement emprisonnés par les eaux usées.

Ces derniers très remontés contre l’ONAS, pointent un doigt accusateur vers son directeur général qui serait responsable de leurs maux.



En effet, en effectuant des travaux d'assainissement sur les lieux, ils auraient endommagé des conduites, créant une fuite qui a pratiquement anéanti leurs jardins.



Malgré plusieurs tentatives pour en discuter avec les responsables de l’ONAS, ces derniers n’ont pas daigné les recevoir, refusant même toute idée de dédommagement ou de soutien.



C'est pourquoi, ces jardiniers et horticulteurs ont fait appel aux médias pour crier leur désespoir et interpeller les autorités étatiques afin qu’elles trouvent solution à leur problème…